وئام عثمان: الجهود المصرية المكثفة خففت من معاناة أهالى غزة

علقت الدكتورة وئام عثمان، أستاذ العلوم السياسية، على مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية في العقبة.

وقالت "عثمان" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إن ممارسات الاحتلال في فلسطين تأتي استكمالًا لمخططاتها الاستيطانية.

وأضافت أن مصر قدمت آلاف الأطنان من المساعدات، فضلًا عن المساعي التي اتجهت لها القيادة المصرية لحل القضية الفلسطينية.

وأشارت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر ساهمت بجهد كبير لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في حرب غزة.