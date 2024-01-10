الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن لمجلس الحرب الإسرائيلى: "لا يمكن القضاء تمامًا على حماس"

بلينكن ونتنياهو
بلينكن ونتنياهو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن بلينكن قال لمجلس الحرب الإسرائيلي إنه لا يمكن القضاء تماما على حماس، حسبما جاء في نباء عاجل منذ قليل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا ستفعل كل ما في وسعها لحماية الشحن في البحر الأحمر.

كما أكد البيت الأبيض أن الولاياتِ المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في غزة في الوقت الراهن لأنه سيكون في صالح حماس. 

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن واشنطن تدعم التوصّل إلى هدن إضافية.

اكسترا نيوز البحر الاحمر إسرائيل حماس

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