الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب الغد: مصر جزء من العالم.. ويجب تكاتف الجميع لعبور الأزمة الاقتصادية

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

أوضح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الأحزاب تفتقر للإمكانيات المادية ويطهر ذلك في عدد المقرات والتواجد علي الأرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، لدينا برامج مالية واقتصادية جيدة وهما السبب الرئيسي في انضمام الأعضاء الجدد للحزب. 

وأضاف:"شاركنا في كافة جلسات الحوار الوطني وقدمنا أفكار اقتصادية تعبر عن رؤية الحزب".

وأشار إلى أن مصر جزء من العالم الذي يتعرض لأزمات اقتصادية ويجب تكاتف مختلف الأحزاب لعبور هذه الأزمة.

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