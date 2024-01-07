الخولى: 80% من قرى مصر بها أمانات لحزب مستقبل وطن

كشف المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، موضحًا جهود الأحزاب في إثراء الحياة السياسية في المجتمع المصري.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، إن عدد الأحزاب غير مقلق والحركة المدنية زادت منذ 5 سنوات من خلال نحو 4 أحزاب علي الأكثر.

وأضاف أن 80% من قري مصر بها أمانت لحزب مستقبل وطن ولديهم عمل الأرض: "بدأنا منذ 4 سنوات تنظيم مسابقة كرة قدم سنوية باسم "مستقبل وطن" مما ساعد علي تعريف المواطنين بالحزب".

وأشار إلى أن هناك رجال أعمال داعمين للحزب بالقري والمحافظات، وذلك يسهل توفير الإنفاق علي الفعاليات.