الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إسكان النواب": دول محيطة تمنح المستثمر الأراضي بالمجان وهناك منافسة لجذب الاستثمار

الاستثمار
الاستثمار

علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قانون تملك الاجانب للأراضي الصحراوية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الأراضي الصحراوية تشكل الغالبية العظمي من مساحة مصر.. ويجب بحث كيفية استغلالها.

وأضاف أن المستثمر يحق له تملك الأراضي الصحراوية وفقا للقانون الجديد، موضحًا أنه يوجد دول محيطة تمنح المستثمر الأراضي بالمجان ونشهد منافسة لجذب الاستثمار.

 

فضائية دي ام سي الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي

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