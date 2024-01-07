نتنياهو يعرض وزراءه على جهاز كشف الكذب.. ما القصة؟

كشف مراسل فضائية "الغد" من القدس المحتلة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو"، ينوي إخضاع وزراء حكومته لفحص بجهاز كشف الكذب.

تأتي تعليقات نتنياهو في أعقاب تغطية صحفية واسعة النطاق، لكيفية انتهاء اجتماع تمت الدعوة إليه للتعامل مع مسألة غزة ما بعد الحرب، يوم الخميس الماضي، بالقسوة والاتهامات المتبادلة، ما أدى إلى شجار عالٍ وغاضب بين أعضاء الحكومة والقيادة العليا لجيش الاحتلال.

وقال نتنياهو: "لدينا وباء من التسريبات، وأنا غير مستعد للاستمرار هكذا"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل".

عدد من الوزراء الإسرائيليين هاجموا رئيس الأركان الإسرائيلي

وأشار مراسل "الغد" إلى آخر جلسة للكابينت، حين هاجم عدد من الوزراء الإسرائيليين، رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وقالوا إنه ليس من حقه تشكيل وحدة للتحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر.

وأوضح أن نتنياهو ترك هذه الفوضى في خضم عملية عسكرية بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن فكرة التهجير القسري ما زالت تشغل بال الكثير من الوزراء في إسرائيل.