"اللهم وفقنا لما تحب وترضى".. دعاء للشيخ رمضان عبدالمعز

قدّم الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز دعاءً يريح القلوب ويجلي النفس.

قال، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد: "نسأل المولي تبارك وتعالي أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين النافعين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم".

وأضاف: "اللهم وفقنا دائمًا لما تحب وترضي، وخذ بنواصينا للبر والتقوي، واهدنا بهداك واجعل عملنا كله في رضاك ويسرنا لليسر وجنبنا العسري واغفر لنا في الآخرة والأولى، وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصالحين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

تابع "اللهم يا أكرم من سؤل وأجود من أعطي، نسألك يا مولانا يا كريم العطاء ويا مجيب الرجاء ويا رب الأرض والسماء ارفع عنا الداء والوباء والبلاء يا ذا المني والعطاء".