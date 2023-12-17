الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رمضان عبد المعز: المؤمن يسعى جاهدًا لنقاء قلبه وتزكية نفسه

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سلامة القلوب هي أهم  ما يميز المؤمن، وكفانا الله شر عمى القلب، مستشهدًا بقول الله تعالى: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46). 

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية Dmc، أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالحديث عن المتقين في أول خمس آيات في سورة البقرة:" الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5).

وتابع: "ثم جاء الحديث عن الكافرين في آيتين “ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7)”، مؤكدا أن المؤمن يسعى جاهدًا لنقاء قلبه وتزكية نفسه.

رمضان عبدالمعز برنامج لعلهم يفقهون سلامة القلوب عمى القلوب صفات المتقين

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