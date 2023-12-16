السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: من يمتلكون القلب السليم هم أحب الناس إلى الله

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن تطهير القلوب نعمة كبيرة من الله فإن أفضل الناس وأسعدهم وأحبهم إلى الله هم من يمتلكون القلب السليم، مستدلًا بقوله تعالى: "يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ".

أنواع الغضب عند الناس

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن صاحب القلب السليم لا يغضب ولو غضب يكون في حدود، مشيرًا إلى أن الناس من حيث الغضب أربعة أصناف أولهم سريع الغضب سريع الرضا، الثاني بطيء الغضب بطيء الرضا، وأن أصعب نوع فيهم هو سريع الغضب وبطيء الرضا، وهو ما حذرنا منه الشرع، وأن أفضلهم هو بطيء الغضب وسريع الرضا وهذه صفة أهل الجنة "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ".

وتابع، أن النبي عليه السلام قال "لا تغضب ولك الجنة"، وكذلك قول النبي "الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ".

رمضان عبدالمعز يمتلكون القلب السليم أحبهم إلى الله أنواع الغضب الشرع

مواد متعلقة

كيف نرد كيد الشيطان بين الزوجين؟.. رمضان عبدالمعز يوضح

رمضان عبدالمعز: على كل إنسان أن يمرّن نفسه على الحلم والتسامح

كيف تتصرف مع الأشخاص المزعجة؟ رمضان عبدالمعز يجيب

رمضان عبدالمعز: الأرحام تُقطع فى لحظات الغضب.. وعلينا مجاهدة النفس وكظم الغيظ

متى يكون الشخص متواضعًا؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

مَن الرسول الذى اصطفاه الله من الملائكة؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

رمضان عبدالمعز: لن يكون القلب سليمًا إلا إذا سَلِم من الشرك

الأكثر قراءة

تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل لوقف القتال فى غزة

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

أزمة صحية لقائد لوتون تاون تتسبب في إيقاف مباراة فريقه ضد بورنموث

الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

د. منى حلمى

لا تصارع الخنازير

جلال حمام

بايدن يدفع الثمن!

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟