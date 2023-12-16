رمضان عبدالمعز: من يمتلكون القلب السليم هم أحب الناس إلى الله

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن تطهير القلوب نعمة كبيرة من الله فإن أفضل الناس وأسعدهم وأحبهم إلى الله هم من يمتلكون القلب السليم، مستدلًا بقوله تعالى: "يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ".

أنواع الغضب عند الناس

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن صاحب القلب السليم لا يغضب ولو غضب يكون في حدود، مشيرًا إلى أن الناس من حيث الغضب أربعة أصناف أولهم سريع الغضب سريع الرضا، الثاني بطيء الغضب بطيء الرضا، وأن أصعب نوع فيهم هو سريع الغضب وبطيء الرضا، وهو ما حذرنا منه الشرع، وأن أفضلهم هو بطيء الغضب وسريع الرضا وهذه صفة أهل الجنة "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ".

وتابع، أن النبي عليه السلام قال "لا تغضب ولك الجنة"، وكذلك قول النبي "الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ".