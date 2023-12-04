كيف نرد كيد الشيطان بين الزوجين؟.. رمضان عبدالمعز يوضح

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز إنه في بعض حالات المشاكل الزوجية تكون الزوجة صاحبة حق، لكن بسبب الغضب والشيطان تتلفظ ببعض كلمات فتصبح بهما هي المخطئة.

أضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc أن الزوجة عندما لم تستطع أن تمسك نفسها عند الغضب أضاعت حقها، مؤكدًا أنه يجب أن يصمت الزوجان في لحظة الغضب، لأنه كثيرًا وقت الثورة والغضب الشديد يحدث إغلاق للعقل ولذا تحدث مشاكل كبيرة ولهذا السبب قال الشرع الشريف "لا طلاق في إغلاق"، أي في غضب شديد فلا يحاسبه الشرع على ذلك.

وتابع أن الرجل يوصى بالإنسحاب في وقت الغضب لما له من قوامه، كما أن المرأة العاقلة تتذكر محاسن زوجها فيذهب عنها الانفعال، مشيرًا إلى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت كذلك وقال عنها النبي (ص):"إنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكِ ورِضَاكِ قالَتْ: قُلتُ: وكيفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: إنَّكِ إذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَى ورَبِّ مُحَمَّدٍ، وإذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لا ورَبِّ إبْرَاهِيمَ قالَتْ: قُلتُ: أجَلْ، لَسْتُ أُهَاجِرُ إلَّا اسْمَكَ".