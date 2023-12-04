رمضان عبدالمعز: على كل إنسان أن يمرّن نفسه على الحلم والتسامح

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز إنه إذا أخلصت دينك فيكفيك القليل من العمل لدخول الجنة، لذلك وعد النبي (ص) من قال"لا إله إلا الله"، خالصة من قلبه دخل الجنة.

أضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن القلب السليم هو الخالي من الغيظ أو الحقد والتشفي، مستدلًا بقوله تعالى:"قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا"، ونحن بشر ولسنا ملائكة فلابد أن نجاهد النفس.

وتابع "إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي"، مؤكدًا أن كل إنسان مطالب مجاهدتهم حتى ينجو، لكن لدينا نوازع بشرية فنغضب ونتضايق، لكن على الإنسان أن يمرن نفسه لأنه ليس كل إنسان يولد حليم ومتسامح فالحلم بالتحلم واعلم بالتعلم ولابد أن نمرن أنفسنا.