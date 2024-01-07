رمضان عبدالمعز يكشف عن تكريم الله وفضله على أمة محمد

كشف الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز عن أشياء من كرم الله تعالي لأمة النبي محمد (ص).

وقال، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد،: "العبد يأخذ خير سيده في الإسلام، إنما العبودية للبشر فإن السيد يأخذ خير عبده".

أضاف: "هذه الأشياء من كرم الله ومن منحه التي أعطاها لأمة محمد، بأنه أضافنا في القرآن الكريم لـ5 فئات، أضافنا إلى ذاته سبحانه وتعالي بالعبودية وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم".

وتابع "أضافنا إلي سيدنا آدم بالبنوة، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأضافنا إلى نوح بالشرعية، فقال شرع لكم من الدين ما وضي به نوحًا، وأضافنا إلى إبراهيم بالملة، فقال ملة أبيكم إبراهيم، وأضافنا إلى رسول الله بالأمة فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس".