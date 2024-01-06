السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدكتورة هدى زكريا ضيفة محمد الباز فى "الشاهد".. الليلة

الدكتورة هدى زكريا
الدكتورة هدى زكريا

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة، الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، للحديث عن شهادتها وتحليل الفترة الحالية، في حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد"؛ الذي يوثق شهادات المفكرين والمثقفين.

تتحدث "زكريا" عن التاريخ المصري وكيف كان رافدًا من الروافد الهامة لمعرفة قوة الدولة المصرية، وكيف كانت القوات المسلحة المصرية على مدار التاريخ قوة لا يستهان بها بفضل رجالها البواسل.

وتكشف أستاذة علم الاجتماع السياسي، عن القرار الذي بموجبه قامت بالتدريس لطلاب الكلية الحربية، وتوضح خلال اللقاء، أن المصريين لا يؤمنون بالفوضى ولا يقبلون العنف، ولكن يحافظون على حقوقهم ويصدون المعتدي. 

واستطردت أستاذة علم الاجتماع السياسي، قائلة إن الشعب المصري هو صاحب أعلى الديمقراطيات عالميًا وهي الديمقراطية الدينية، مشيرة إلى أن المصري يحب كل الأديان ويؤمن بها كافة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء على قناة إكسترا نيوز.

محمد الباز اكسترا نيوز

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