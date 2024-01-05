الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: والدى هو البطل الأساسى فى حياتى.. وهذه وصيته لى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه مؤمن بفلسفة المواءمة، وأن الإنسان لا يكون صلبًا للنقطة الأخيرة، ولا يكون لينا حتى النقطة الأخيرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الأب هو صاحب البصمة الأساسية، في حياته، وأنه في فترة اشتباكه في أكثر من ملف أثناء عمله في جريدة صوت الأمة، تلقى اتصالا من والده قال له "خلي لك كتف حنين".

وأردف: "يقصد متخليش كل الناس أعداءك، في لحظات معينة العائلة تكون هي الكتف الحنين، وأنا قادر على حل مشاكلي، لكن محتاج دعم معنوي، بأحتاج مدد نفسي".

وعن نشأته في الطفولة، قال الباز إن الريف لا توجد فيه منظومة تربية، مردفًا: "إحنا أولاد الشارع، الأسر ليس لديها وقت كاف لإعطاء النصائح، تعلمنا بالتجربة، لكن الأهل كانوا بيظهروا في لحظات، وفي  كتابي "كأنه أنا" لما استرجعت مشاهد مهمة في حياتي كان الأب هو البطل الأساسي، وأتذكر كنت بلعب كرة في الشارع، في أول دقيقة دخل جون، نده لي قال متخليش حد يشوط عليك، لو حد يشوط عليك تبقى قدها".

 

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