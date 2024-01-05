الباز: إبراهيم عيسى يعبد نفسه من دون الله

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه رغم أن بدايات عمله الصحفي كانت مع إبراهيم عيسى، إلا أنه لم يعد يقبل بالعمل معه، وعلق: “إبراهيم عيسى يعبد نفسه من دون الله”.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج "بالخط العريض"، المذاع على فضائية "الحياة": "إبراهيم عيسى ذاتي جدًا لا يرى في الكون إلا نفسه، ولما عمل مسلسل حضرة العمدة، وهو يعتبر خطواته الأولى في الدراما، قال إنه يسد الفراغ الذي تركه أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد".

وأردف: "هذا تعبير لا يخرج إلا من شخص ذاته متضخمة جدًا ".

أما عن علاقته بـ عادل حمودة، قال “الباز”: "هو الأب المهني في حياتي، ممكن اتضايق منه، لكن في النهاية هو الأب، يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".

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