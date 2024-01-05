الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: إبراهيم عيسى يعبد نفسه من دون الله

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه رغم أن بدايات عمله الصحفي كانت مع إبراهيم عيسى، إلا أنه لم يعد يقبل بالعمل معه، وعلق: “إبراهيم عيسى يعبد نفسه من دون الله”.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج "بالخط العريض"، المذاع على فضائية "الحياة": "إبراهيم عيسى ذاتي جدًا لا يرى في الكون إلا نفسه، ولما عمل مسلسل حضرة العمدة، وهو يعتبر خطواته الأولى في الدراما، قال إنه يسد الفراغ الذي تركه أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد".

وأردف: "هذا تعبير لا يخرج إلا من شخص ذاته متضخمة جدًا ".

أما عن علاقته بـ عادل حمودة، قال “الباز”: "هو الأب المهني في حياتي، ممكن اتضايق منه، لكن في النهاية هو الأب، يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".

اقرأ أيضًا:

الباز: مصطفى أمين إله الصحافة في مصر وهؤلاء هم الخمس الكبار
الباز يكشف تفاصيل عمله خطيب مسجد لمدة 6 سنوات

الباز: مفيد فوزى كان وراء أسوأ حوار أجريته عن نجيب محفوظ

الباز يكشف سر العلاقة بين السادات والشعراوى

الباز ابراهيم عيسى عادل حمودة بالخط العريض إيمان أبو طالب

مواد متعلقة

الباز يكشف سر العلاقة بين السادات والشعراوى

الباز: مفيد فوزى كان وراء أسوأ حوار أجريته عن نجيب محفوظ

الباز يكشف تفاصيل عمله خطيب مسجد لمدة 6 سنوات

محمد الباز: خطاب السلفيين يُعطل العقل والتفكير

ماذا قال ديفيد ميلر أستاذ علم الاجتماع المفصول من جامعة بريستول لدعمه الفلسطينيين؟

قوات الأمن الإيرانية تحتجز 11 فردًا للاشتباه بصلتهم فى تفجير كرمان وتصادر متفجرات

الخارجية الأمريكية: مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حماس

حزب الله: استهدفنا موقع بركة ريشا الإسرائيلى بالقذائف الصاروخية

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟