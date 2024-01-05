الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله: استهدفنا موقع بركة ريشا الإسرائيلى بالقذائف الصاروخية

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله عن استهدافه  موقع بركة ريشا الإسرائيلي بالقذائف الصاروخية، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، قال إنّ إسرائيل منذ بداية الحرب لديها نوايا حقيقية لاستهداف حزب الله في لبنان.

وأضاف مطاوع خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ استهداف صالح العاروري في بيروت هو جزء من هذا الأمر، وهو رسالة ليست للفلسطينيين بالدرجة الأولى، بل رسالة إلى حزب الله والحكومة اللبنانية مفادها أن إسرائيل جاهزة لأي تطور على الجبهة اللبنانية.

القاهرة الإخبارية حزب الله بالقذائف الصاروخية بركة ريشا قناة القاهرة الإخبارية الإسرائيلي

مواد متعلقة

وزير فلسطينى: 99% من سكان غزة تحت خط الفقر ومهددون بالأمن الغذائى

الخزانة الأمريكية تنفى تأثر أسعار الطاقة باضطرابات الشحن فى البحر الأحمر

مصر والقضية الفلسطينية.. جهود مكثفة ودعم بلا حدود

فتح: كل الفصائل الفلسطينية لديها رؤية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

سعيد توفيق لـ"الشاهد": الفيلسوف لا يجب أن يكون منعزلًا عن الواقع

سعيد توفيق يكشف لـ"الشاهد" سبب شيوع كتابات زكى نجيب محمود

سعيد توفيق لـ"الشاهد": عبدالرحمن بدوى كان صداميًا لكن آخر كتاباته كانت دفاعًا عن القرآن

سعيد توفيق لـ"الشاهد": الترخص فى منح الدرجات العلمية ظاهرة مخيفة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من الطرق والمحاور فى القاهرة الجديدة (فيديو)

بعد تدخله بجلسة عرفية.. مقتل "عمدة قرية" على يد عامل فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟

تقرير أمريكى: إسرائيل تبحث عن أفضل الخيارات السيئة لإدارة غزة بعد الحرب