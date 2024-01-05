حزب الله: استهدفنا موقع بركة ريشا الإسرائيلى بالقذائف الصاروخية

أعلن حزب الله عن استهدافه موقع بركة ريشا الإسرائيلي بالقذائف الصاروخية، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، قال إنّ إسرائيل منذ بداية الحرب لديها نوايا حقيقية لاستهداف حزب الله في لبنان.

وأضاف مطاوع خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ استهداف صالح العاروري في بيروت هو جزء من هذا الأمر، وهو رسالة ليست للفلسطينيين بالدرجة الأولى، بل رسالة إلى حزب الله والحكومة اللبنانية مفادها أن إسرائيل جاهزة لأي تطور على الجبهة اللبنانية.