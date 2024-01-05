الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف تفاصيل عمله خطيب مسجد لمدة 6 سنوات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تفاصيل عمله خطيب مسجد لمدة 6 سنوات، بسبب فرط القراءة الدينية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج "بالخط العريض"، إنه كان في 2 إعدادي، والناس استملحت الموضوع، فاستمر 6 سنين، مردفًا: "قرأت كثيرًا، لكن لم أكن شيخًا بالمعنى، كنت بنقل عن الشيخ كشك والشيخ الشعراوي".

ولفت الباز، إلى أن أول مقال كتبه كان في جريدة "الدستور" سنة 1996، وكان اسمه جنة الشيخ حسان، كان ينتقد من خلاله تصور الشيخ محمد حسان عن الجنة، والتي كان يصفها كأنها بيت جنسي، وكأن الناس متفرغة لهذا الأمر فقط. 

وأردف: "فرغت الموضوع ونشرته وانتقدت الحديث عن الجنة بهذا الشكل، أنه لا يتحدث إلا عن المتع الحسية".

الباز إيمان أبو طالب بالخط العريض حسان الشيخ حسان

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