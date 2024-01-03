الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: 3 أسباب وضعت صالح العارورى هدفا رئيسيا أمام إسرائيل (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

كشف الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، تفاصيل عملية اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موضحًا أن هناك بعض الشروط التي جعلته هدفا أساسيا لدى إسرائيل خلال عمليات الاغتيال الموسعة لقيادات حماس.

وأوضح الباز، خلال لايف "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن السبب الأول الذي توفر في العاروري، هو أنه أحد قيادات الصف الأول لحركة حماس، وهنا سيكون الصيد ثمينا، وسيفتخر به بنيامين نتنياهو أمام الحكومة الإسرائيلية كانتصار عسكري في الحرب على غزة.

وأضاف: السبب الثاني هو أن هناك معلومات تفيد بأن العاروري كان أحد الأشخاص الذين خططوا لعملية طوفان الأقصى، ولا يستبعدون في إسرائيل أنه شارك في التنفيذ أيضًا لوجيستيا ومعلوماتيا،

 أما السبب الثالث فهو توجيه رسالة لعدد من القيادات الموجودين داخل غزة الآن.

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