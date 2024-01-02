الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز

كشف الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن أسرار عملية اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري، مشيرًا إلى أنها كانت عملية متوقعة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يتابعون الموقف السياسي والعسكري داخل غزة يعلمون جيدًا أنها "عملية منتظرة".

وقال الباز خلال لايف "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه تم استهداف المكتب السياسي لحركة حماس في ضاحية الجنوب ببيروت، باستخدام طائرة مسيرة أطلقت صاروخين بدقة نحو الطابق الذي يتواجد به المكتب، وليس المنزل بأكمله.

وواصل: "استهداف القيادي الحمساوي بهذه الدقة الشديدة يعني أن هناك خيانة داخل حركة حماس، وتم إبلاغ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالموقع تحديدًا"، مشيرًا إلى استهداف صالح العاروري بشكل خاص؛ لأن معتقد نتنياهو السياسي والعسكري هو الخروج من المعركة بما يسميه "صورة النصر"، وذلك يتمثل في استعادة المحتجزين، والسيطرة على غزة بشكل كامل، وأخيرًا اغتيال عدد كبير من قيادات حماس.

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