وزير فلسطينى: 99% من سكان غزة تحت خط الفقر ومهددون بالأمن الغذائى

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني، إن قاعدة البيانات التي كانت لدى الوزارة، وتضم أسماء مواطنين بحاجة لمساعدات عينية أو نقدية وبرامج مختلفة تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لم تعد صالحة، وأن اليوم كل مواطني غزة تحت الفقر، وبحاجة لتقديم المساعدة والدعم.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "قبل العدوان كان 63% من سكان غزة مهددين بالأمن الغذائي، اليوم 99% من سكان غزة تحت خط الفقر، ومهددون بالأمن الغذائي.

ولفت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية، تعتمد الآن على السجل المدني في قطاع غزة في تقديم المساعدة، وليس المسح الميداني للعائلات الفقيرة.

وأردف أنه رغم شح الموارد التي تدخل القطاع، والتحكم الإسرائيلي في عدد الشاحنات ونوعية المواد، وأخيرًا تركز وتمركز النازحين في رفح، التي أصبحت مأوى لمليون و600 ألف مواطن، منهم 300 ألف من سكان رفح، ومليون و300 ألف نازح، وهو يهدد انهيار القطاع الصحي، وعدم قدرة القطاع الصحي في رفح عن تقديم الخدمات للنازحين.