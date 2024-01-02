سعيد توفيق لـ"الشاهد": عدد الفلاسفة قل بسبب مستوى التعليم

قال د.سعيد توفيق، رئيس قسم الفلسفة الأسبق فى كلية الآداب جامعة القاهرة إن الفيلسوف لا بد أن يكتب ليقدم رؤيته ولا يكون مجرد ناقل لما كتبه الآخرون.

أشار خلال حواره مع الإعلامي د.محمد الباز، في الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" المذاع على "إكسترا نيوز" إلى أن هذا النوع من الأساتذة صاحب الرؤية الخاصة قل نتيجة أن مستوى التعليم نفسه قل.

وأردف: "كان لدينا جيل كبير من الفلاسفة مثل زكي نجيب محمود، عثمان أمين، فؤاد زكريا، توفيق الطويل، يحيى هويدي، إبراهيم بيومي مدكور، وعبدالغفار مكاوي، أسماء كبيرة أبدعت في مجالها ولم يكونوا مجرد ناقلين عن الآخرين".

ولفت إلى أن عبدالرحمن بدوي ناقل كثير في كتاباته، لكن بعض كتاباته إبداعية فيها رؤية عظيمة جدًا.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.