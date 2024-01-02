الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعيد توفيق يكشف لـ"الشاهد"تأثير الفكر الإخواني على الشخصية المصرية

سعيد توفيق
سعيد توفيق

قال سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن أهم تأثير للفكر الإخواني على الشخصية المصرية هو تزييف الوعي الديني نفسه؛ لأنهم لا يمتلكون هذا الوعي، إنما يستخدمون الدين فقط للوصول للسلطة.

أضاف سعيد، في حواره مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدين لدى الإخوان لا يتعلق بجوهره ولا روحه فهو علاقة بين الإنسان وربه ولا ينبغي أن يتدخل فيها أحد، مؤكدًا أن الوعي المزيف خطر على بناء الدولة خاصة إذا كان هذا الوعي يفتقر لفكرة المعتقد.

ودلّل أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة على ذلك بأنه عندما كان يقود سيارته وقت حكم الإخوان كان يجد شعارات دينية على السيارات وأن هذه المسألة زادت جدًا وقتها وكأن الشخص يتصور أنه يتقرب به إلى الله، مستدلاً بحديث النبي (ص): "الصَّلواتُ الخَمْسُ والجُمُعةُ إِلى الجُمُعَةِ كفَّارةٌ لِمَا بَيْنهُنَّ"، وكأن الإنسان يكتفي بفعل هذه الأشياء حتى يدخل الجنة ولكنه لم يكمل الحديث: " مَا لَمْ تُغش الكبَائِرُ"، أي ترتكب.

الإخوان عملوا على إحداث فرقة وهذه ظواهر جديدة على المجتمع المصري

أشار إلى أن بعض المؤسسات عندما تدخلها لقضاء مصلحة تجد الموظفين غير متواجدين بمكاتبهم لصلاة الظهر والتي تأخذ وقتًا قد يصل لساعة، منها إضاعة وقت المواطنين واصفًا الأمر بالمتاجرة بالدين، وكذلك انتشار ملصقات "هل صليت على رسول الله"، وهذا تزييف للواقع ولم يكن موجودًا بالمجتمع المصري قبل ذلك، مؤكدًا أنهم عملوا على خلق معادات للمسحيين وإحداث فرقة وهذه ظواهر جديدة على المجتمع المصري بسبب تدني الوعي الديني.

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