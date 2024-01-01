الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"توفيق" لـ"الشاهد": الهيئة العامة لقصور الثقافة لا بد أن يديرها عقول مؤهلة ولديها فكر

الدكتور سعيد توفيق
الدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بجامعة القاهرة، إنه لا بد من الاهتمام بالوعي السياسي والعلمي والديني، والسياسي حتى يتعلم الناس معنى الدولة المدنية والدينية ومخاطرها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه اقترح في معرض الكتاب بدورته الماضية وكان عضوًا للجنة العليا بالمعرض، فكرة الوعي ووافقوا عليها، مؤكدًا أن المسألة ليست تأسيس الوعي من خلال المرعض لأنه يخلق حالة وقتية ولكن لا بد من استثمارها.

وأكد أن دور الدولة في صناعة الوعي، لا بد أن تدفع في هذا الاتجاه بحيث أن تقوم هذه المؤسسات بدورها مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة لا بد أن يديرها عقول مؤهلة ولديها فكر ورؤيا، مشيرًا إلى أن المؤسسة بها أكثر من 17 ألف موظف ماذا يفعلون وهذا يشكل عبئا على دور الثقافة ولن تقوم بدورها ولا بد أن يدرها مبدعون ومثقفون.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

سعيد توفيق الهيئة العامة لقصور الثقافة يدريها عقول مؤهلة لديها فكر دور الثقافة

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