الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدكتور سعيد توفيق لـ"الشاهد": الناقد يقوم بدور الوسيط بين المبدع والمتلقى

الدكتور سعيد توفيق
الدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بجامعة القاهرة، إن علم الجمال هدفه الأساسي رفع الوعي الجمالي والفني، من خلال التعريف بمشكلات الفن من حيث إبداعه وناقده وتذوقه، قائلًا عندي ثلاثة مستويات الإبداع الفني والنقل التقني، والتذوق الفني.

وأضاف خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة extra news"، اليوم الإثنين، المستوى الأول "الناقد" هو ببساطة يقوم بدور الوسيط بين المبدع والمتلقي، حيث يرفع هذا الوعي ويحسم فهم العلم الفني، قائلا: "ودا المفهوم الشامل ولكن كل محور من دا واسع جدًا وله دراسات كثيرة لا حصر لها"، فعلى سبيل المثال "كانت رسالتي في الخبرة الجمالية فقط من زواية منهجية محددة ورؤية خاصة".

وواصل: "الخلل الموجود في الذوق المصري يبدأ من عند المبدع"، قائلًا: "عملية الخلل الفني اللي بتخلقه ظروف حضارية واجتماعية معينة.. فعلى سبيل المثال السياق الذي كان يتواجد به كبار النجوم مثل أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.. ليس منفصلًا عن السياق المجتمعي العام ولا أيضًا السياق الأدبي مثل طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ".


وتابع: "هذا الإبداع هو الذي يخلق المتلقي، لأن العملية تمر بمراحل مختلفة بالترتيب وهي إبداع فني يترتب عليه نظريات جمالية وناقدية، تنعكس على الوعي المجتمعي، وبالتالي تؤثر في سلوكهم.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

علم الجمال أستاذ الفلسفة الإبداع الفني

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