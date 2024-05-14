موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

موعد مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي ينتظرها الكثير من محبي كرة القدم في العالم العربي وفي أفريقيا حيث نشهد معركة كروية ملحمية تجمع بين النادي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 وتزداد ترقب الجماهير لهذه المباراة الحاسمة، مع ازدياد عمليات البحث على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي عن موعد المباراة والتشكيلات المتوقعة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الاهلي والترجي

وتقام مباراة الذهاب على استاد رادس بتونس يوم السبت 18 مايو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس.

بينما تقام مباراة الإياب في استاد القاهرة الدولي يوم السبت 25 من نفس الشهر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

وستنقل قناة ON Time Sports الأرضية وبين سبورت، مباراة مباراة الاهلي والترجي في مصر على بينما ستعرض في تونس مباراة الاهلي والترجي على قناة الوطنية الأولى، وفيما يتعلق بباقي الدول العربية، فستكون متاحة على شبكة قنوات بين سبورت حيث شبكة قنوات بين سبورت حقوق نقل حصرية للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بين سبورت 6

يمكن للمشاهدين الراغبين في متابعة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 مشاهدتها اليوم عبر تردد قناة بي إن سبورت 6 على النايل سات عبر التردد التالي:



القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

في الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في الهجوم: حسين الشحات،، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي

يسعى المارد الأحمر لتحقيق اللقب الثاني عشر وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على البطولة ويسعى في هذه النسخة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وهيمنته على البطولة الأبرز في القارة السمراء، ويواصل الحفاظ على اللقب بإعتباره هو حاملًا له النسخة السابقة.