الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برنامج الأهلى حتى موعد السفر لتونس لمواجهة الترجى فى نهائى دورى الأبطال

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلى تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجى التونسي في ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقي المقرر لها مساء السبت 18 مايو الجاري على ملعب رادس.

برنامج الأهلى حتى موعد السفر لتونس لمواجهة الترجى

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه راحة أمس الإثنين من التدريبات عقب خوض مباراة بلدية المحلة وفقاً للبرنامج الذي حدده بالتنسيق مع الجهاز المعاون له حيث أدى الفريق تدريباته في السادسة من مساء الأحد وحصل الفريق على راحة الإثنين، ثم يعاود التدريبات اليوم الثلاثاء في السادسة مساء.

يختتم الفريق تدريباته غداً الأربعاء في الرابعة عصرا ويتوجه بعدها إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى تونس في الثامنة مساء استعدادا لمواجهة الترجي. 

من المقرر أن يتدرب الفريق مرتين في تونس يومي الخميس والجمعة وفقا لاتفاق مارسيل كولر مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي الذي قرراستمرار حظر التعامل مع وسائل الإعلام لحين انتهاء مباراتي نهائي بطولة إفريقيا.

كولر يذاكر أسلوب مدرب الترجي التونسي عن طريق مبارياته

وحصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول على ملخص مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدفين من أجل الاستعانة بها في دراسة فريق الترجي قبل مواجهة الفريقين السبت القادم.

ويسعى كولر لدراسة فكر وأسلوب مدرب الترجي في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل خاصة أن الفريقين حققا الفوز في آخر مباراة قبل النهائي الأفريقي المرتقب.

وأغلق كولر، ملف بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه الفريق على بلدية المحلة بهدفين ‏مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة. ‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران كاملًا واشتمل على جزء بدني إلى جانب تدريبات ‏الكرة.‏

وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

برنامج الأهلى الاهلى الترجي نهائي دوري الابطال كولر

مواد متعلقة

"غربال" حكمًا.. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة اليوم واستخراج تأشيرة الشناوى استعدادًا لـ"الترجى"

أسباب غياب محمد الشناوى عن موقعة بلدية المحلة وتفاصيل جلسته مع كولر

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

شهادات مزورة.. "الأموال العامة" تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

هل يخون محمد الشناوى الأهلى فى «أم المعارك» انتصارًا لأنانيته؟

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

الرئيس الأمريكى فى ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية