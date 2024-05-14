برنامج الأهلى حتى موعد السفر لتونس لمواجهة الترجى فى نهائى دورى الأبطال

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلى تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجى التونسي في ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقي المقرر لها مساء السبت 18 مايو الجاري على ملعب رادس.

برنامج الأهلى حتى موعد السفر لتونس لمواجهة الترجى

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه راحة أمس الإثنين من التدريبات عقب خوض مباراة بلدية المحلة وفقاً للبرنامج الذي حدده بالتنسيق مع الجهاز المعاون له حيث أدى الفريق تدريباته في السادسة من مساء الأحد وحصل الفريق على راحة الإثنين، ثم يعاود التدريبات اليوم الثلاثاء في السادسة مساء.

يختتم الفريق تدريباته غداً الأربعاء في الرابعة عصرا ويتوجه بعدها إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى تونس في الثامنة مساء استعدادا لمواجهة الترجي.

من المقرر أن يتدرب الفريق مرتين في تونس يومي الخميس والجمعة وفقا لاتفاق مارسيل كولر مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي الذي قرراستمرار حظر التعامل مع وسائل الإعلام لحين انتهاء مباراتي نهائي بطولة إفريقيا.

كولر يذاكر أسلوب مدرب الترجي التونسي عن طريق مبارياته

وحصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول على ملخص مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدفين من أجل الاستعانة بها في دراسة فريق الترجي قبل مواجهة الفريقين السبت القادم.

ويسعى كولر لدراسة فكر وأسلوب مدرب الترجي في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل خاصة أن الفريقين حققا الفوز في آخر مباراة قبل النهائي الأفريقي المرتقب.

وأغلق كولر، ملف بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه الفريق على بلدية المحلة بهدفين ‏مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة. ‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران كاملًا واشتمل على جزء بدني إلى جانب تدريبات ‏الكرة.‏

وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏