كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة اليوم واستخراج تأشيرة الشناوى استعدادًا لـ"الترجى"

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلى، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الترجى التونسي القادمة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الذي وضعه كولر لتدريب الفريق حتى موعد السفر إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي، والذي بدأ التدريبات أمس الأحد وحصل على راحة اليوم الإثنين، ثم يعاود التدريبات غدًا الثلاثاء في السادسة مساء.

ويختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته يوم الأربعاء في الرابعة عصرًا، ويتوجه بعدها إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى تونس في الثامنة مساء.

من جانبه، يخضع مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لأشعة اليوم على العضلة الخلفية بعد شكواه من وجود ثقل بها عقب مباراة بلدية المحلة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وأثبت الفحص الطبي المبدئي أن الإصابة التي تعرض لها مروان عطية خفيفة ولا تدعو للقلق ولا تحول دون مشاركته فى مباراة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نهائى بطولة إفريقيا.

الأهلي يستخرج تأشيرة تونس لـ الشناوى

في المقابل، أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول بالنادي الأهلي استخراج تأشيرة سفر محمد الشناوى قائد الفريق للتواجد ضمن بعثة النادي الأهلي في رحلة تونس، استعدادًا لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي السبت المقبل على ملعب رادس.

وقال مصدر داخل الأهلي إن محمد الشناوى سيتواجد رفقة بعثة الأهلي في تونس، ولكن لم يحسم الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، ضمه من عدمه إلى قائمة المباراة النهائية.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في رادس في العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه الفريق على بلدية المحلة بهدفين ‏مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة، ‏وبدأ الأهلي تحضيراته لنهائي دوري أبطال إفريقيا.‏