أسباب غياب محمد الشناوى عن موقعة بلدية المحلة وتفاصيل جلسته مع كولر

كشف الإعلامى محمد الليثي عن نجاح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى وخالد بيبو مدير الكرة في إخماد أزمة محمد الشناوى حارس الفريق التي تصاعدت بقوة خلال الأيام الماضية بسبب ما تردد عن رفض الحارس الجلوس احتياطياً للحارس الشاب مصطفى شوبير.

وأوضح الليثى خلال تقديمة برنامج “10 و 10” عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7، قائلا "إن كولر وبيبو عقدا جلسة مطوّلة مع الشناوي قبل مباراة بلدية المحلة وتم خلالها تصفية الأجواء وتهدئة الأمور تماماً بالنسبة للحارس الدولي.

وأضاف "كولر وبيبو أكدا للشناوي أنه الحارس رقم واحد في الأهلي ومصر ولا خلاف على ذلك ، وأنه سيعود للدفاع عن عرين الفريق قريباً ، ونقلا له أن مشاركة مصطفى شوبير حالياً لا تُقلل منه إطلاقاً لكن المنطق يُحتّم على الجهاز الفني أن يواصل الدفع بـ مصطفى شوبير في ظل تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة بشهادة الجميع.

وتابع الليثي: "المدير الفني ومدير الكرة أوضحا للحارس الدولي، أن المساواة تقتضي أيضاً باستمرار مشاركة شوبير لحين انتهاء بطولة أفريقيا على أقل تقدير خاصة وأن الحارس الشاب كان له دور مهم في تأهل الفريق للنهائي القاري ومواجهة الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري وجلسة كولر وخالد بيبو أتت بثمارها مع الشناوي حيث تفهّم الحارس الدولي وجهة نظرهما وأكد احترامه لهما وشدد على دعمه للفريق ولمصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة".

سبب غياب الشناوي عن مباراة بلدية المحلة

واختتم حديثه قائلا: "الشناوي غاب عن مباراة بلدية المحلة التي أقيمت أمس، السبت، وفاز فيها الأهلي 2-1 بسبب نزلة برد شديدة، موضحاً أن الحارس الدولي وافق على دخول قائمة مباراة البلدية والجلوس احتياطياً لولا نزلة البرد، والشناوي حرص على تهنئة مصطفى شوبير بمستواه الجيد في مباراة البلدية من أجل التأكيد على قوة علاقتهما وعدم وجود مشاكل، مُشيراً إلى أن الشناوي لم يمانع الجلوس احتياطياً لمصطفى شوبير في نهائي أفريقيا وأكد الحارس الكبير خلال جلسة كولر وخالد بيبو أنه سيسافر مع الفريق إلى تونس وسيجلس احتياطياً وسيكون أكبر داعم للفريق ولمصطفى شوبير من أجل التتويج باللقب الأفريقي".