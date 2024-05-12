الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أسباب غياب محمد الشناوى عن موقعة بلدية المحلة وتفاصيل جلسته مع كولر

كولر والشناوى
كولر والشناوى

كشف الإعلامى محمد الليثي عن نجاح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى وخالد بيبو مدير الكرة في إخماد أزمة محمد الشناوى حارس الفريق التي تصاعدت بقوة خلال الأيام الماضية بسبب ما تردد عن رفض الحارس الجلوس احتياطياً للحارس الشاب مصطفى شوبير.

وأوضح الليثى خلال تقديمة برنامج “10 و 10” عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7، قائلا "إن كولر وبيبو عقدا جلسة مطوّلة مع الشناوي قبل مباراة بلدية المحلة وتم خلالها تصفية الأجواء وتهدئة الأمور تماماً بالنسبة للحارس الدولي.

وأضاف "كولر وبيبو أكدا للشناوي أنه الحارس رقم واحد في الأهلي ومصر ولا خلاف على ذلك ، وأنه سيعود للدفاع عن عرين الفريق قريباً ، ونقلا له أن مشاركة مصطفى شوبير حالياً لا تُقلل منه إطلاقاً لكن المنطق يُحتّم على الجهاز الفني أن يواصل الدفع بـ مصطفى شوبير في ظل تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة بشهادة الجميع.

وتابع الليثي: "المدير الفني ومدير الكرة أوضحا للحارس الدولي، أن المساواة تقتضي أيضاً باستمرار مشاركة شوبير لحين انتهاء بطولة أفريقيا على أقل تقدير خاصة وأن الحارس الشاب كان له دور مهم في تأهل الفريق للنهائي القاري ومواجهة الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري وجلسة كولر وخالد بيبو أتت بثمارها مع الشناوي حيث تفهّم الحارس الدولي وجهة نظرهما وأكد احترامه لهما وشدد على دعمه للفريق ولمصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة".

سبب غياب الشناوي عن مباراة بلدية المحلة

واختتم حديثه قائلا: "الشناوي غاب عن مباراة بلدية المحلة التي أقيمت أمس، السبت، وفاز فيها الأهلي 2-1 بسبب نزلة برد شديدة، موضحاً أن الحارس الدولي وافق على دخول قائمة مباراة البلدية والجلوس احتياطياً لولا نزلة البرد، والشناوي حرص على تهنئة مصطفى شوبير بمستواه الجيد في مباراة البلدية من أجل التأكيد على قوة علاقتهما وعدم وجود مشاكل، مُشيراً إلى أن الشناوي لم يمانع الجلوس احتياطياً لمصطفى شوبير في نهائي أفريقيا وأكد الحارس الكبير خلال جلسة كولر وخالد بيبو أنه سيسافر مع الفريق إلى تونس وسيجلس احتياطياً وسيكون أكبر داعم للفريق ولمصطفى شوبير من أجل التتويج باللقب الأفريقي".

كولر الاهلى محمد الشناوي الشناوي مصطفى شوبير

الأكثر قراءة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

"الطريقة الأكبرية": تطوير مساجد آل البيت يساهم فى نشر الوسطية.. ونشكر الرئيس السيسى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن 2024.. موعد التقدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة