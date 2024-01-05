الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر والقضية الفلسطينية.. جهود مكثفة ودعم بلا حدود

علم مصر وفلسطين
علم مصر وفلسطين

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم الدور الكبير الذي تلعبه القاهرة في خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط واحتواء الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ اللحظة الأولى تحركت الدولة المصرية في اتجاهات صحيحة تؤكد على النظرية الواضحة للدولة المصرية في التعاطي من القضية الفلسطينية، وأن مسار مصر هو من جعل الكثير من دول العالم تنضم للسردية والرؤية المصرية.

ولفت إلى أن إدارة بايدن أشادت بدور الدولة المصرية، ونجحت القاهرة في كسر الحصار عن قطاع غزة ونجحت في إدخال المساعدات، وعندما رفضت إسرائيل استلام المحتجزتين الأمريكتين، تدخلت القاهرة وحصلت على المحتجزتين، وسلمتهم للجانب الإسرائيلي.

وأردف: "القاهرة نقطة الالتقاء والسعي بكل قوة، تدفع في اتجاه العمل على إيجاد حل سياسي سلمي، يبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، ثم إعمار غزة، ثم البحث عن مسار حقيقي للسلام، لإيجاد صيغة توافقية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية.

وأكد أن القاهرة قادرة على خفض التصعيد بما لديها من ثقل سياسي، ولديها مؤسسات على مدار 5 حروب على قطاع غزة، القاهرة هي من نجحت في وقف التصعيد.

غزة القاهرة الإخبارية جهود القاهرة إعادة إعمار غزة مبادرة السلام العربية

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