الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فتح: كل الفصائل الفلسطينية لديها رؤية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

حسين حمايل
حسين حمايل

قال الدكتور حسين حمايل، الناطق باسم حركة فتح، إن الخطة التي وضعتها إسرائيل لمستقبل غزة ما بعد الحرب دليل على مدى الجنون والعنجهية التي تحكم عقلية دولة الاحتلال.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن أبناء الشعب الفلسطيني هم من يقررون مصير الشعب الفلسطيني وليس قتلة الأطفال والنساء والشيوخ الذين دمروا قطاع غزة بالكامل.

وأكد أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره وكل ما له علاقة بحياته، لافتًا إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية موجودة في قطاع غزة، وشهريًا يُصرف 140 مليون دولار على قطاع غزة، من رجال أمن، ومعلمين ومدارس.

وأردف: "الشعب الفلسطيني له ممثل شرعي ووحيد اسمه منظمة التحرير هي من تقرر  كيفية العمل وإعادة الإعمار والحكم، كل الفصائل الفلسطينية لديها رؤية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، الرؤية الأولى إيقاف الحرب، ووجود ضمانات دولية لعدم تكرار الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعادة إعمار غزة، الذي دمره الاحتلال ويتحمل العالم مجتمعًا مسئولية تدمير قطاع غزة".

وختم: "نتسلح بالشرعية الدولية، والأهم توفر إرادة دولية حقيقية، الإرادة الدولية دعمت الاحتلال بصمتها".

فتح غزة حماس الاحتلال القاهرة الإخبارية مستقبل غزة

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