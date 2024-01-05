الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإمارات ترسل 1.6 مليون قطعة ملابس إلى غزة عبر معبر رفح

طائرة مساعدات إماراتية
طائرة مساعدات إماراتية

أفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل لها، بوصول شاحنات مساعدات إماراتية تحمل أكثر من 1.6 مليون قطعة ملابس إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح.

بيان يونيسف بشأن أطفال غزة

يذكر أن منظمة اليونيسف أصدرت بيانًا بشأن الأطفال في غزة، وكان ينص على أن أكثر من 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد.

في الأسابيع المقبلة سيعاني 10 آلاف طفل دون الخامسة من سوء تغذية يهدد حياتهم.

335 ألف طفل في غزة معرضون لسوء التغذية والوفاة.

يمكن تفادي سوء التغذية لولا استمرار خطر المجاعة.

خطر المجاعة غير المقبول يأتي مع انهيار كامل للمنظومات الغذائية والصحية بغزة.

أكثر من ثلثي مستشفيات القطاع لم يعد يعمل بسبب الهجمات الإسرائيلية.

قناة الغد نبأ عاجل اليونسيف المساعدات الإمارتية لغزة الحرب بقطاع غزة

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