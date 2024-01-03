الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعيد توفيق لـ"الشاهد": الترخص فى منح الدرجات العلمية ظاهرة مخيفة

الدكتور سعيد توفيق
الدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق، رئيس قسم الفلسفة الأسبق فى كلية الآداب جامعة القاهرة، إنه حتى لا نصل للكارثة التي حذر منها الأستاذ زكي نجيب محمود في كتابه "مجتمع جديد أو الكارثة"، نحتاج للتركيز على الإنتاج والتعليم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "التركيز على الإنتاج؛ لأنه يقلل الاستيراد، ويمكن أن تشارك الدولة الشباب في مشروعات".

وأكد على أهمية التعليم لتجنب الكارثة، قائلًا: "لم تتقدم أي دولة إلا بنهضة التعليم، حتى دول شرق آسيا نهضت من خلال التعليم، والتعليم الجامعي بصفة خاصة محتاج سياسات أكثر منه تمويل، بعكس التعليم الأساسي".

وأردف: "مينفعش في اللجان العلمية محكمين متهمين بالسرقة العلمية، ما يحدث شئ بشع، ويجب أن نضع معيار لضمان جودة الأستاذ، مثل اشتراط أنه حتى يترقى الأستاذ، يجب أن يكون له بحثين على الأقل باللغة الأجنبية، وبقية البحوث منشورة في دوريات علمية مرموقة، وليس إشراف بالفلوس ويتم الترقية، لابد من رؤية ومعايير حقيقية بدلًا من جودة التعليم الورقية".

واختتم: "حزين لعدم الاهتمام بالبحث العلمي وعدم الاهتمام بتكوين الأستاذ الحقيقي، نتيجة الترخص في منح الدرجات العلمية، أتذكر أن أحدهم افتخر بإشرافه على 500 رسالة دكتوراة، بينما زكي نجيب محمود أشرف على رسالتين فقط"، مؤكدُا الترخص في منح الدرجات العلمية ظاهرة مخيفة يخلق أجيالُا من أساتذة ضعاف.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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