الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سعيد توفيق يكشف لـ"الشاهد" سبب شيوع كتابات زكى نجيب محمود

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور سعيد توفيق

كشف الدكتور سعيد توفيق، رئيس قسم الفلسفة الأسبق فى كلية الآداب جامعة القاهرة، سبب التفاعل الكبير مع إنتاج الفيلسوف الكبير زكي نجيب محمود، وعدم التفاعل بنفس الدرجة مع إنتاج أستاذ الفلسفة عبدالرحمن بدوي.

وقال خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن زكي نجيب محمود أعير للكويت فترة طويلة، وعندما سافر هناك حاول نقل فكرة الفلسفة الوضعية في الغرب، وعكف في الكويت على قراءة التراث من خلال منظور نقدي، فتفاعل هذا مع ذاك، وأخرج لنا زكي نجيب صاحب الرؤية الفلسفية.

 

وأضاف:"أما عبدالرحمن بدوي معظم كتاباته نقلت باحترافية شديدة، كان يُشاهد في المكتبة على يساره كتاب أجنبي على يمينه وأوراق بيضاء، معظم الكتب لا ذكر لموقع واحد فيها كأنها من نتاجه".

 

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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