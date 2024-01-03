سعيد توفيق لـ"الشاهد": عبدالرحمن بدوى كان صداميا لكن آخر كتاباته كانت دفاعا عن القرآن

قال الدكتور سعيد توفيق، رئيس قسم الفلسفة الأسبق فى كلية الآداب جامعة القاهرة، إن عبدالرحمن بدوي أستاذ الفلسفة كان صدامي ومتعالي يحتقر الجميع، لا يرى فيلسوفا غيره لا في مصر ولا خارج مصر، وهذا أثار حفيظة الأساتذة وأخذوا يفتشوا في كتاباته التي هي نقولات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لكن من الخطأ أن نكتفي بذلك، عبدالرحمن بدوي له كتابات عظيمة، وآخر كتاباته كانت دفاع عن القرآن وعن سيدنا محمد، كتب (الدفاع عن الرسول ضد منتقديه) وكتب رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي، وهي إبداعات خالصة".

وأردف: "حتى الكتابات التي فيها نقولات لا يمكن نستعلي عليها، لأنها عرفتنا على الثقافة الغربية والأوربية".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.