سعيد توفيق يكشف لـ"الشاهد" كيف نزيل اللبس عن الفلاسفة ونضعهم فى المكان الصحيح؟

قال الدكتور سعيد توفيق، رئيس قسم الفلسفة الأسبق فى كلية الآداب جامعة القاهرة، إن إزالة اللبس عن الفلاسفة ووضعهم في المكان الصحيح، وأنهم ليسوا عبارة عن شخص يقول "كلام فارغ"، يحدث عندما يوجد فيلسوف بالمعنى الحقيقي.

وأضاف “توفيق”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الفيسلسوف الحقيقي موجود لكنه قلة نادرة، لا يكون مجرد أستاذ فلسفة ومعلم للفلسفة بمذكرات تافهة.

وأردف: "نادرا ما تجد كتابا فيه رؤية وإبداع وفكر ونقد للفلسفة الغربية، وعلى العكس من ذلك نجد جامعة موازية لجامعة القاهرة اسمها جامعة بين السرايات، كل جامعة في مصر أمامها جامعة موازية، فرغت العملية التعليمية من محتواها".

وتابع: "حزين لعدم الاهتمام بالبحث العلمي وعدم الاهتمام بتكوين الأستاذ الحقيقي، نتيجة الترخص في منح الدرجات العلمية، أتذكر أن أحدهم افتخر بإشرافه على 500 رسالة دكتوراة، بينما زكي نجيب محمود أشرف على رسالتين فقط".

وأكد أن الترخص في منح الدرجات العلمية ظاهرة مخيفة يخلق أجيالا من أساتذة ضعاف.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.