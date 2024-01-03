سعيد توفيق لـ"الشاهد": الفيلسوف لا يجب أن يكون منعزلًا عن الواقع

قال الدكتور سعيد توفيق، رئيس قسم الفلسفة الأسبق فى كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الفيلسوف لا يجب أن يكون منعزلًا عن الواقع، بل يتحدث عن واقع المعيشة للناس في مقالاته أو غيرها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن كتابه "الخاطرات" لا يقدم أفكارا فلسفية مجردة، وإنما يقدم ما تعلمه من الفلسفة ورؤيته الفلسفية مشخصة في الواقع والتجربة والحياة والأشخاص، مواقف وأحداث عن وضعنا الراهن، والسينما الآن وما كانت عليه، والغناء الآن وما كان عليه.

وأردف: "الفلسفة حاضرة في الخلفية".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.