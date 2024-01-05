الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: نتعاون مع الهلال الأحمر المصرى لإدخال المساعدات لغزة

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني، إن وزارة التنمية تقوم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والهلال الأحمر الفلسطيني، والهلال الأحمر المصري، لاستقبال المساعدات التي تدخل قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "كل المواد التي تدخل بالتنسيق بين الوزارتين والهلال الأحمر الفلسطيني والمصري، والأونروا شريكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في تنسيق المساعدات".

 

وأشار إلى شح الموارد التي تدخل القطاع، والتحكم الإسرائيلي في عدد الشاحنات ونوعية المواد، وأخيرًا تركز وتمركز النازحين في رفح، التي أصبحت مأوى لمليون و600 ألف مواطن، منهم 300 ألف من سكان رفح، ومليون و300 ألف نازح، وهو يهدد انهيار القطاع الصحي، وعدم قدرة القطاع الصحي في رفح عن تقديم الخدمات للنازحين.

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