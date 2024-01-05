الباز: مصطفى أمين إله الصحافة فى مصر.. وهؤلاء هم الخمسة الكبار

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن الخمسة الكبار في الصحافة المصرية الذين تأثر بهم في مشواره الصحفي.

وقال الباز، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج "بالخط العريض"، المذاع على فضائية "الحياة"، إن الخمسة الكبار هم صلاح حافظ الذي يعتبره الأستاذ والمعلم الأول، وهو عبقري الصحافة المصرية، موسى صبري معلم صحافة، مصطفى أمين إله الصحافة في مصر، والأستاذ عادل حمودة، والأستاذة سناء البيسي.

ولفت إلى أنه من الجيل الحالي إذا أراد تكوين فريق للعمل سويًا سيكون هو والأستاذ عادل حمودة، والأستاذ مصطفى عمار، والدكتور عيد رحيل، والكاتب الصحفي محمود الشهاوي.

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