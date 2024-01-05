الباز: مفيد فوزى كان وراء أسوأ حوار أجريته عن نجيب محفوظ

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإعلامي الراحل مفيد فوزي، كان السبب في كتابته موضوعًا يعتبره من أسوأ الموضوعات التي كتبها في حياته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة: "مفيد فوزي كان من ضمن الناس الذين شاطوا عليَّ شوطة صعبة، كنا في عام 2006 كنت نائبًا لرئيس تحرير جريدة الفجر وتلقيت اتصالًا من الأستاذ مفيد فوزي".

وتابع: "مفيد قال لي عندي موضوع عظيم عن نجيب محفوظ، لازم نعمله حوار، كلمني عن نجيب محفوظ الأب، وكان بعد وفاته بأسبوع، يعتبر موضوع الإساءة الكاملة لشخص نجيب محفوظ، إهانة علاقته بأولاده، وإنه كان إنسانًا قاسيًا، ووفيًا لكتابته فقط، كل ما أرجع للأرشيف أزعل أوي".

يذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع 8 مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

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