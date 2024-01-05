الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: خطاب السلفيين يُعطل العقل والتفكير

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه يرى الدين لإسعاد البشرية وليس لتقييد الناس، وإن النصوص يمكن أن تؤول طبقًا لظروف المجتمعات، لكن خطاب السلفيين يعطل العقل والتفكير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج "بالخط العريض"، أن السلفي يعيش بجسده في القرن الـ21، ويعيش بعقله في القرن السابع، يستدعي أمورًا يشغل بها المجتمع، وهي غير مطروحة مثل إرضاع الكبير وزواج الصغيرة.

يذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع 8 مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.  

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الباز العقل والتفكير الدستور بالخط العريض السلفي الحياة

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