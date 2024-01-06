السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسى كل عام لتهنئة المصريين بالعيد "قيمة عالية"

البابا تواضروس
البابا تواضروس

علق قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على زيارة الرئيس السيسى كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال البابا تواضروس خلال البث الحي لفضائية "إكسترا نيوز": "نشعر بهذه القيمة العالية وهو يهنئ كل المصريين من الكاتدرائية ببداية العام الجديد ويهنئهم أيضًا بعيد الميلاد المجيد". 

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثانى أنه يود أن يبعث بكل التهانى إلى الكنائس المصرية خارج مصر وفى قارات العالم أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وفى إفريقيا وفى القدس والخليج وبعض دول آسيا وأستراليا، ويهنئ الآباء المطارنة والكهنة في الكنائس والأديرة، موضحًا أن المصريين بالخارج يرحبون ببرقية الرئيس السيسى للتهنئة بالعيد.

البابا تواضروس الرئيس السيسي الميلاد المجيد زيارة اكسترا نيوز

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