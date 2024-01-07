البابا تواضروس: التاريخ سيقف طويلا أمام ما يحدث من مجازر فى فلسطين

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الميلاد المجيد.

وقال البابا تواضروس خلال البث الحي لفضائية "إكسترا نيوز": "نرفع صلواتنا من أجل كل المجروحين والمتألمين ومن أجل كل مناطق الصراع والحرب والعنف ونصلى أن يمنح الله سلاما لأنه مكتوب "طوبى لصانعى السلام" ففي بداية السنة نفرح لأنها تكللت بالانتخابات الرئاسية ونجاح الرئيس السيسى ليكون رئيسا للفترة القادمة وكما بدأ هذا المشوار في قيادة مصر بالمشروعات والإنجازات وبناء الدولة والإنسان بهذه الصورة القوية ونصلى من أجله ومن أجل كل المسئولين وأن يبارك في مسئوليتهم.

وتحدث قداسة البابا عن الأوضاع في قطاع غزة، أضاف أنه في الأسابيع الأخيرة شاهدنا مجازر يدمى لها القلب ويتألم لها كثيرا، ولا نسمع أي استجابة إنسانية لما يحدث في فلسطين، ولذلك خصصنا شهر كيهك لنصلى من أجل أن يعطى الله الأُذن التي تستجيب.

وتابع: "نسمع عن شهداء وضحايا ومجروحين وبيوت مدمرة، والتاريخ سيقف أمام ما يحدث من مجازر وقتا طويلا".