"الخارجية الفرنسية": خطر تفجر الوضع فى المنطقة أكبر من أى وقت مضى

قالت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، إنها أبلغت نظيرها الإيراني، أن خطر تفجر الوضع في المنطقة أكبر من أي وقت مضى، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وعلّق نائب وزير خارجية أمريكا السابق جويل روبين على المشهد الأمريكي الحالي في ظل التصعيد غير المسبوق والخلافات والاتهامات المتبادلة بين المرشحين على الرئاسة الأمريكية، قائلًا خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخباية"، إن السباق الانتخابي الرئاسي سيكون مثيرًا جدًا هذا العام، حيث إن تلك المرة هي الأولى التي يكون فيها رئيس سابق ضد رئيس حالي، وهذا سبب أن السباق الانتخابي سيكون محتدمًا.