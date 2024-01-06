حسين حمودة لـ"الشاهد": عدد كبير من النقاد هاجموا طه حسين دون قراءة كتاباته

قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، إن طه حسين أحد الرائين الكبار لمستقبل أكثر ازدهارًا لمصر والوطن العربي.

وأضاف"حمودة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كان هناك مستحيلات كثيرة تجاوزها طه حسين سواء بقدرات فردية أو إرادة أو مساعدات في السياق العام في هذا الوقت، وكان على رأسها زوجته التي ساعدته في حياته، وجزء كبير كان مساعدات فردية في تدريب ذاكرته لا تصدق، وحول ذاكرة اللمس بالنسبة له لقدرات مزهله، وطه حسين أحد الرائين الكبار لمستقبل أكثر ازدهارًا لمصر والوطن العربي، وكان حسن عبدالمنعم كان من كوادر التليفزيون كان يحكي عن المناصب التي ترأسها طه حسين، كان طه حسين يقف بعد الاجتماعات ويسلم على الجميع ويقول أن طه حسين بمجرد المرور أمامه كان يردد اسم الشخص قبل أن يخبره بنفسه".

وتابع: "كان الجميع مستغرب من هذه الحكاية، وكان يريد اختباره فكان يكررها فيرد طه حسين عليه "هتهزر يا حسن"، وفي السياق العام الذي ارتبط بالعشريين وما بعدها وثورة 19 وما أحدثته في الأدب والإبداعات والفنون وفي الفن التشكيلي، ويحيي حقي وغيرهم كان هناك مجتمع يقوم وينهض، وكل هذه العوامل والعناصر ساعدته، والتجربة التي طرحها تم مواجتها بصعوبات كثيرة، والتفكير فيها، يحتاج إلى إعادة نظر، إتجاه تقبل الأفكار الجديدة بشكل عام واختبارها والدخول لها بدون رفض مسبق، وعدد كبير من الكتابات النقدية هاجمت طه حسين دون قراءة كتاباته، وطه حسين كان يمتلك تأثيرًا جعل منه رمزا ممتدا عبر السنين".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.