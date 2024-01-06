السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: "اللهم اجعل العام الجديد خيرًا وبركة وسترًا وعافية ورزقًا"

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، دعاء يشفي القلوب ويجلي النفوس.


وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "نسأل المولى تبارك تعالى الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، أن يمن علينا جميعًا بصلاح الأحوال وقبول الأعمال وهداية العيال والبركة في النفس والأهل والمال بفضلك وكرمك وجودك يا كبير يا متعال".


وأضاف: "اللهم يا أكرم من سُئل وأعظم من يعطي، ووعدتنا بالإجابة قلت وأنت أصدق القائلين ادعوني استجب لكم، ندعوك يا مولانا أن تجعل أول عامنا هذا صلاحًا وأوسطه نجاحًا، وآخرته فلاحًا، واجعله عام خير وبركة وستر وعافية ورزق وفضل ومغفرة منك يا أرحم الراحمين".


وتابع: "اجعل اللهم يومنا أفضل من أمسنا وغدًا أفضل من يومنا، وإن أحييتنا فأحينا على الإيمان، وإن توفيتنا فتوفنا على الإسلام".

دي ام سي لعلهم يفقهون رمضان عبد المعز

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: 10 شهداء فى قصف للاحتلال قرب مفترق السرايا غرب غزة

البحرية البريطانية تتلقى تقريرًا عن اقتراب 6 زوارق صغيرة من سفينة تجارية باليمن

استشهاد مدرب منتخب فلسطين الأوليمبى خلال قصف للاحتلال على غزة

حسين حمودة لـ"الشاهد": الشيخ الغزالى كان شخصًا محيرًا لا تستطيع قراءة أفكاره

حسين حمودة لـ"الشاهد": اجتهاد طه حسين فتح مجالًا وطريقًا لمستقبل يضىء الحاضر

حسين حمودة لـ"الشاهد": عدد كبير من النقاد هاجموا طه حسين دون قراءة كتاباته

البرغوثى: نتنياهو سيذهب إلى السجن بعد فشله الكبير فى غزة

البرغوثى: إسرائيل ترتكب جرائم التطهير العرقى والإبادة الجماعية لسكان غزة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

تفاصيل تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى بنى غازى

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

اعترافات المتهم بالاتجار فى النقد الأحنبى بعابدين

طلب التحريات في سقوط سور عقار بوسط البلد وتهشم 9 سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة