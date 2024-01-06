رمضان عبدالمعز: "اللهم اجعل العام الجديد خيرًا وبركة وسترًا وعافية ورزقًا"

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، دعاء يشفي القلوب ويجلي النفوس.



وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "نسأل المولى تبارك تعالى الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، أن يمن علينا جميعًا بصلاح الأحوال وقبول الأعمال وهداية العيال والبركة في النفس والأهل والمال بفضلك وكرمك وجودك يا كبير يا متعال".



وأضاف: "اللهم يا أكرم من سُئل وأعظم من يعطي، ووعدتنا بالإجابة قلت وأنت أصدق القائلين ادعوني استجب لكم، ندعوك يا مولانا أن تجعل أول عامنا هذا صلاحًا وأوسطه نجاحًا، وآخرته فلاحًا، واجعله عام خير وبركة وستر وعافية ورزق وفضل ومغفرة منك يا أرحم الراحمين".



وتابع: "اجعل اللهم يومنا أفضل من أمسنا وغدًا أفضل من يومنا، وإن أحييتنا فأحينا على الإيمان، وإن توفيتنا فتوفنا على الإسلام".