السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين حمودة لـ"الشاهد": اجتهاد طه حسين فتح مجالا وطريقا لمستقبل يضئ الحاضر

حسين حمودة
حسين حمودة

قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، إن اجتهاد  الدكتور طه حسين فتح مجالا وطريقا لمستقبل غير منقطع عن الماضي ويضئ الحاضر.

وأضاف"حمودة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تحول طه حسين لرمز، على المستوى الشخصي العاجز بصريًا الذي جاء من الصعيد والذي يرتقي لأعلي درجات العلم في المجال الخاص به، والذي تجاوز مصاعب كبير جدًا، وهذا يتحوله لصورة بطل، والمصريين يحبون الأبطال، وفي جانب من الجوانب كان بطل بشكل كبير في دفاعه عن آرائه الشخصية".

 وتابع: "وطه حسين تجربته أنهت أن يكون مستحيل في الحياة، وتحجج الأشخاص بالظروف والفقر، وطه حسين لغى فكرة المستحيل".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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