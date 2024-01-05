الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرغوثي: نتنياهو سيذهب إلى السجن بعد فشله الكبير في غزة

مصطفي البرغوثي
مصطفي البرغوثي

علق الدكتور مصطفي البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الفلسطينية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن كل الهجوم الإسرائيلي سيتكلل بالفشل الكامل.

وأضاف أن الموقف المصري الحاسم أفشل مخطط التهجير الإسرائيلي للفلسطينين، موضحًا أن إسرائيل فشلت في كل أهدافها الأساسية من العدوان علي غزة.

وأشار إلى أن نتنياهو سيذهب إلى السجن بعد فشله الكبير في غزة، موضحًا أن حق المقاومة المسلحة مكفول ومعترف به في القانون الدولي، مؤكدًا علي انهيار الجبهة الاسرائيلية المفاجئ في 7 أكتوبر تسبب في كل ما حدث.

خالد ابوبكر اون غزة الأراضي الفلسطينية مصطفى البرغوثي

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