الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فراس.. حكاية أم لا تفلت يد صغيرها مريض السرطان

برنامج “مصر تستطيع”
برنامج “مصر تستطيع”

كشفت والده الطفل الفلسطيني "فراس"، عن تفاصيل القصف المتواصل في قطاع غزة.

وقالت خلال حديثها مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج “مصر تستطيع”، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن الأطفال يعيشون في فزع والقصف في كل مكان.

وأضافت أن المستشفى الذي كان فيه ابنها مريض السرطان، قصف الاحتلال المباني المجاورة له، وعاشا سويا لحظات صعبة، مشيرة إلى حديث ابنها المؤثر معها وقوله: "معنديش مشكلة أموت لكن نندفن سوا".

وأوضحت أنها اختارت أن تكون رفيقة ابنها في كل تحركاته، متابعة: "نعيش معًا أو نغادر معًا". 

ومن جانبه قال الطفل فراس والذي جاء لمصر لتقلي العلاج إنه يحب الزمالك، وحريص على مشاهده المباريات أولا بأول، مؤكدا حبه الشديد لأحمد سيد زيزو.

فيما وجه "زيزو" رسالة للطفل الفلسطيني، قائلا: "ألف سلامة عليك يا بطل وإن شاء الله تبقى كويس.. ربنا يرحم أهلك ويصبرك.. أنت في مصر كلنا معاك وأنا أول واحد وأكيد لو احتجت حاجة أنا هاكون موجود وهاشوفك قريب وأجيلك أطمئن عليك".

دي ام سي أحمد فايق “مصر تستطيع” غزة

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