الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صافرات إنذار تدوى فى كريات شمونة وكفار غلعادى وتال حاى

صافرات إنذار
صافرات إنذار

أفادت مراسلة فضائية "الغد"، في نباء عاجل، بأن مدفعية الاحتلال تستهدف بعدة قذائف بلدتي حولا وعديسة جنوبي لبنان.

وأضافت أن صافرات إنذار تدوي في كريات شمونة وكفار غلعادي وتال حاي.

وفي وقت سابق قال مراسل فضائية "الغد"، من دير البلح، إن رصاصة لقناصة الاحتلال، اخترقت نافذة قسم العناية بمستشفى شهداء الأقصى، إلا أن الاستهداف لم ينجم عنه وقوع إصابات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الجمعة، أن عناصر من القناصة الإسرائيلية، اعتلوا أسطح المنازل، وعملوا على استهداف المواطنين.

الغد صافرات إنذار

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