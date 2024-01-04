حسين حمودة لـ"الشاهد": المبدع الحقيقى يستند دائمًا لقواعد جديدة فى كل عمل إبداعى

أكد الدكتور حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، أنه لا توجد مشكلة في الخيال الإبداعي المصري في المجالات كافة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "هناك مشكلات أخرى تتصل بالخيال الذي من الممكن أن يكون في الإبداعي الفني أو الأدبي، والخيال الذي يكون فيه استشراف أو استكشاف نظريات جديدة، أو قراءة التاريخ المصري، وهي حافلة بمتغيرات كثيرة، بحكم وضع مصر، لأن مصر سرة العالم".

وأضاف: "ويضع سياقات أخري مختلفة تعيد النظر في الزمان والمكان وفي الموقع، والتاريخ في مسيرته السابقة معتمد على الخيال مثل قراءة المقريزي في نصوصه هو كاتب خيالي بامتياز، ويصطنع تاريخا سابقا على الفترة التي يعالجها بداية من عصر الأهرامات ويستكشف خيالا غارقا بشكل كبير، مثل الحديث عن الإسكندرية الغارقة تحت المياه، في عصور سابقة، بخيال كامل، وكان هناك تفعيل للخيال بشكل كبير، وفيما يخص مسيرة التاريخ يمكن تلخيصها في الذاكرة المتقطعة، والتي تجعل الشخص يبدأ بداية جديدة من الصفر وليس يكمل على مسيرة سابقة والتعامل معها من الممكن أن يمثل مشكلة كبيرة في التعامل مع الثقافة والهوية، لأنه لا نستكمل الاجتهادات السابقة علينا".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.